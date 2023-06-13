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Azerbaycan ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj: Türkiye Yüzyılı aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ı ziyareti sonrası bugün saat 18.18'de yurda döndü. Ayağının tozuyla Azerbaycan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Azerbaycan ile birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğinin derinleşeceğini ifade eden Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgenin çok daha müreffeh şartlara kavuşacağını kaydetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacağını da söyledi.

20:38 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 18.18'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacak"

Yapılan ziyaretle iki ülke arasındaki dayanışmanın ortaya konduğunu ifade eden Erdoğan, "Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin." dedi.

"Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda “Türk dünyasının asrı” olacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcandığını da vurguladı.

"Barış anlaşması bölgeyi çok daha müreffeh şartlara kavuşturacak"

Paylaşımında Azerbaycan ile birlik ve beraberliğe vurgu yapan Erdoğan, ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğinin derinleşeceğini ifade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgenin çok daha müreffeh şartlara kavuşacağını de ifade eden Erdoğan, "İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#Türkiye
#İlham Aliyev
#Türkiye Yüzyılı
#Türk Dünyası
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