Azeri işadamına FETÖ gözaltısı

Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK’nın 314/2. maddesi uyarınca “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nden arama ve gözaltı kararı alındı.
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EVLERİ VE İŞYERLERİ ARANDI
- Gurbanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Beşiktaş’taki evinde gözaltına alındı. İş adamının Levent’teki iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi. Gurbanoğlu’nun emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları devam ediyor.