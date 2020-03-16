Azeri işadamına FETÖ gözaltısı

Dünya

Avrupa'nın en karanlık günü: İtalya'da 3 bin 90 yeni vaka 368 ölü!

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı düne göre 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 3 bin 590 artarak 24 bin 747'ye çıktı. Açıklanan ölü sayısı, ülkede 21 Şubat’tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda 'bir günde kaydedilen en yüksek sayı' oldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vatandaşlara sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu.