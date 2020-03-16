Gündem Azeri işadamına FETÖ gözaltısı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Azeri işadamına FETÖ gözaltısı

Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri Mubariz Mansimov Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Beşiktaş’taki evinde gözaltına alınan işadamının sorgusu emniyette devam ederken, Levent’teki iş yerinde de arama yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mubariz Mansimov
Mubariz Mansimov

Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK’nın 314/2. maddesi uyarınca “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nden arama ve gözaltı kararı alındı.

Nuray Nurcihan

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Mubariz Mansimov Gurbanoğlu

EVLERİ VE İŞYERLERİ ARANDI

  • Gurbanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Beşiktaş’taki evinde gözaltına alındı. İş adamının Levent’teki iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi. Gurbanoğlu’nun emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları devam ediyor.

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