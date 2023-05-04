Babacan bu kez de Kadıköy'de protesto edildi: FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de vatandaşın tepkisiyle karşılaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de Ankara'da sert eleştirilere maruz kaldı. Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyareti yapan Babacan'ın yanına giden bir vatandaş, "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın. AK Parti’nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" diye konuştu.