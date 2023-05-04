Babacan bu kez de Kadıköy'de protesto edildi: FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kadıköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi.
Yedili Masa'nın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Kadıköy'e geldi.
Meydanlarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşması ile gündeme gelen Babacan burada da vatandaşlar tarafından protesto edildi.
Bir grup genç tarafından protesto edildi: FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız
Bir grup genç, Babacan'ın yayına gelerek "Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız Sayın Babacan. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” sözleriyle tepki gösterdi. Babacan daha sonra korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldı.