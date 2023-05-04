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Babacan bu kez de Kadıköy'de protesto edildi: FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız

Meydanlarda sık sık vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de Kadıköy'de gençler tarafından protesto edildi. Babacan'ı gören gençler, "FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

16:47 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kadıköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kadıköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi.

Yedili Masa'nın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Kadıköy'e geldi.

Meydanlarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşması ile gündeme gelen Babacan burada da vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Bir grup genç tarafından protesto edildi: FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız

Bir grup genç, Babacan'ın yayına gelerek "Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız Sayın Babacan. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” sözleriyle tepki gösterdi. Babacan daha sonra korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldı.





#Ali Babacan
#Deva Partisi
#Kadıköy
11 dakika önce
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