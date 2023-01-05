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POLİTİKA

Babacan'ın Anayasa'dan Türk tanımını çıkarma teklifine Demirtaş'tan destek: HDP ile diyalog içinde olması kıymetli

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden muhalefete çağrılarını yineliyor. Altılı masaya 'ortak aday' vurgusu yapan Demirtaş, Deva Partisi'nin Anayasa'dan Türk ifadesini çıkarma teklifine ise, "Babacan’ın açıklamalarını izledim, doğrusu önemli ve cesur çıkışlar olarak değerlendirdim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Babacanın Anayasadan Türk tanımını çıkarma teklifine Demirtaştan destek: HDP ile diyalog içinde olması kıymetli
Selahattin Demirtaş

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden muhalefete yeni bir mesaj gönderdi. Medyascope verdiği röportajda Demirtaş, Ali Babacan'ın açıklamalarına destek verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ise olumlu baktığını belirtti.

'ADIM ATMA SIRASI ALTILI MASA DA'

Ortak aday çalışmalarına ilişkin Demirtaş, "Bu HDP’den çok diğer muhalefetin tutumuna bağlıdır artık. Partimiz HDP kendi ilkesel duruşunu defalarca en net, en makul çerçevede ortaya koydu. Eğer ortak adayda uzlaşma olmazsa iyi olmaz ama herkes bilmeli ki bunun sorumlusu da HDP olmaz. Çünkü HDP ortak adayda uzlaşmak için bundan fazlasını yapamaz. Bana kalırsa şimdi adım atma sırası Altılı Masa’dadır. HDP ile açık, şeffaf müzakere yürütmeleri birçok sorunun aşılmasını sağlayacaktır. Eş Genel Başkanlarımız, buna hazır olduklarını onlarca defa ilan ettiler ve Altılı Masa’ya çağrı yaptılar. Bu samimi çağrıların Altılı Masa’da karşılık bulup bulmayacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ VE CESUR ÇIKIŞLAR'

Babacan'ın Anayasa'dan Türk ifadesini çıkaracaklarına ilişkin açıklamalarına ise Demirtaş, "Sayın Babacan’ın açıklamalarını izledim, doğrusu önemli ve cesur çıkışlar olarak değerlendirdiğini belirtmeliyim. Her konuda bire bir aynı düşünmek zorunda değiliz, eminim karşılıklı eleştirilerimiz de vardır fakat ben şahsen Sayın Babacan’ın çabalarını, dürüstlüğünü, samimiyetini kıymetli görüyorum. Kendisinin ve partisinin HDP ile daha fazla istişare, diyalog içinde olma isteği ve girişimleri de son derece kıymetli, yapıcıdır. Bu çabaların boşa gitmeyeceğini, toplumsal sorunların çözümünde mutlaka ön açıcı olacağına inanıyorum" dedi.

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