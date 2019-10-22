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KAYSERİ AKTÜEL

Kayseri haberleri: Babasına karaciğerini verebilmek için 17 kilo verdi!

Babasına karaciğerini verebilmek için kendi imkanlarıyla 17 kilo verdi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan, ve 8 yıldır siroz ile mücadele eden Yakup Karagöz'e (63) karaciğer nakli olması gerektiği söylenince devreye oğlu İhsan Karagöz (38) girdi. Ancak babasının sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışlamaya gönüllü olan Karagöz’ün önüne ‘kilo’ engeli çıktı. 101 kilo olan İhsan Karagöz, babası için 3 ayda 17 kilo vererek karaciğerinin yüzde 60’ını bağışladı.

Haber Merkezi DHA
Yakup Karagöz ve oğlu İhsan Karagöz
Yakup Karagöz ve oğlu İhsan Karagöz

Emekli öğretmen olan, 3 çocuk babası Yakup Karagöz’e doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyledi. Cep telefonu tamircisi İhsan Karagöz, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden babasına bağış yapmak istedi.

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3 ay içinde kendi imkanlarıyla 17 kilo verdi

101 kilo ağırlığındaki İhsan Karagöz, doktorların nakil için kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine 3 ayda 17 kilo verdi. Evli 2 çocuk babası İhsan Karagöz, ardından gerçekleşen operasyon ile karaciğerinin yüzde 60'ını babasına bağışladı. Yakup Karagöz, nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.

İhsan Karagöz, babası için 3 ayda 17 kilo vererek karaciğerinin yüzde 60’ını bağışladı.

Babasına karaciğerini bağışlama sürecini anlatan İhsan Karagöz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Babamın rahatsızlığı 8 yıl önce başladı, siroz tedavisi gördü. Son zamanlarda bu süreç daha çok hızlandığı için karnında sıvı toplamaya başladı. Karnından sürekli sıvı alınıyordu. En son bu süreç günlük olmaya başladı. Sıkıntılar üst üste gelince organ nakil merkezlerine başvuru yaptık. En son İstanbul Başkent Hastanesi'nde 2 ay kadar önce giriş işlemlerimizi başlattık. Kemik iliği, karaciğer biyopsi örnekleri verdik. 20 gün başlangıç sürecimiz oldu. Sonrasında başarılı bir operasyon geçirdik. Çok şükür babam hayata tutundu. Karaciğeri olumlu oldu. Şu anda görevini yapıyor. İkimizin de sağlık durumu iyi."

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Yakup Karagöz, nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.

"Babama karaciğerimi verdiğim için mutluyum"

Babasına karaciğerini bağışlamak için zayıfladığını belirten Karagöz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • "Karaciğerimi bağışlamak için kilom fazlaydı. Doktorlar tarttılar ve 101 kilo çıktım. Sonra boyuma ve kilo endeksime göre kilo vermemi söylediler. 3 ay içinde kendi imkanlarımla hiç kimseye başvurmadan 17 kilo verdim. Zayıflayınca gidip karaciğerimi bağışladım. İçimde çok şükür bir soru işareti kalmadı. Babama karaciğerimi bağışladığım için mutluyum. Babamın duacısıyız. Babamın en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."
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