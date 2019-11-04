Gündem Babasının sırtında okul yolunu kateden çocuklara güzel haber Köprü yapılacak
BİNGÖL

Babasının sırtında okul yolunu kateden çocuklara güzel haber: Köprü yapılacak

Babasının sırtında okula gitmek için dereleri tepeleri aşan çocukların rahatça servise ulaşabilmesi için Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Köprü yapılana kadar da çocuklara ücretsiz araç tahsisi yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Babalarının sırtından okula giden kardeşler
Babalarının sırtından okula giden kardeşler

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu’nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı.

DHA
Babalarının sırtından okula giden kardeşler

KÖPRÜ YAPILANA KADAR ÜCRETSİZ ARAÇ TAHSİS EDİLECEK

  • Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

DHA

DHA
Babalarının sırtından okula giden kardeşler

DHA

DHA
Babalarının sırtından okula giden kardeşler

DHA

DHA
Babalarının sırtından okula giden kardeşler

Babalarının sırtında okula giden kardeşler köprü istiyor: Boğulmamak için ağzımı sıkı tuttum
GÜNDEM
Babalarının sırtında okula giden kardeşler köprü istiyor: Boğulmamak için ağzımı sıkı tuttum

Çocuklarını sırtında taşıyıp servise yetiştirmeye çalışıyor: Çocuklar mezraya ulaşabilmeleri için köprü istedi
GÜNDEM
Çocuklarını sırtında taşıyıp servise yetiştirmeye çalışıyor: Çocuklar mezraya ulaşabilmeleri için köprü istedi
TSK ve MİTten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

​Kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Metina sorumlusu öldürüldü.
İstanbulda ıspanak tehlikesi

İstanbul'da ıspanak tehlikesi

​Esenyurt'ta başlayan zehirlenmeler bir çok ilçeye yayıldı.
HDPli belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

İlçe Kaymakamı başkan vekili olarak görevlendirildi.
Yunanistan'daki<br> kamplar utanç verici

Yunanistan'daki
kamplar utanç verici

​Türkiye'deki mülteci kamplarını gören Yunanlı gazeteciden ülkesine sert sözler.
'Bizim çocuklar' <br>Avrupa'yı salladı

'Bizim çocuklar'
Avrupa'yı salladı

​Milli oyuncular performanslarıyla büyük alkış aldı.
Güzel haber geldi

Güzel haber geldi

​Köprü yapılana kadar ücretsiz araç tahsis edildi.

Fransa’nın PKK sicili

Fransa’nın PKK sicili

​Paris, PKK/YPG'li hainlerin yuvası haline dönüştü.
Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

​Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 1 kişi öldü.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kaybedecek zaman yok

Kaybedecek zaman yok

​ABD kritik bölgede teröristlerle devriye atmaya başladı.
Aynı heyecanla hedefe yürüyoruz

Aynı heyecanla hedefe yürüyoruz

​AK Parti iktidardaki 17'inci yılını kutluyor.
En keyifli maraton

En keyifli maraton

​Vodafone 41. İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne oldu.
Çin-Avrupa<br>treni Türkiye'de

Çin-Avrupa
treni Türkiye'de

Marmaray üzerinden Avrupa'ya geçecek.
Tekstil köleleri

Tekstil köleleri

​Lüks firmalar Bangladeş'teki fabrikalarda çalışan insanları köleleştiriyor.
425 bin Suriyeli evine döndü

425 bin Suriyeli evine döndü

Güvenli bölgeye dönüş akını yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.