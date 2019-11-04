Babasının sırtında okul yolunu kateden çocuklara güzel haber: Köprü yapılacak Babasının sırtında okula gitmek için dereleri tepeleri aşan çocukların rahatça servise ulaşabilmesi için Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Köprü yapılana kadar da çocuklara ücretsiz araç tahsisi yapıldı.

Haber Merkezi 04 Kasım 2019, 07:36 Son Güncelleme: 04 Kasım 2019, 07:46 DHA