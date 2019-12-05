Gündem Baca filtresine erteleme olmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğanın veto ettiği madde çıkarıldı
POLİTİKA

Baca filtresine erteleme olmayacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği madde çıkarıldı

Baca filtresine erteleme olmayacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği madde çıkarıldı

Termik santrallere 31.12.2019'a kadar filtre takılması zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği madde çıkarıldı, yasa yeni haliyle Meclis'te kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etmişti.

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda termik santrallerle ilgili düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşüldü. 322 milletvekilinin 322’si de termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkartılması yönünde oy kullandı ve madde kanun teklifinden çıkartıldı. Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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