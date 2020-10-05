Bademcik ameliyatı canından etti: Beyin ölümü gerçekleşen minik Kaan için utanmadan ailesine ‘durumu iyiye gidiyor’ dendi

Henüz 8 yaşında. Daha oynayacak nice oyunları, kuracak hayalleri ve en önemlisi bir geleceği vardı. Fakat geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası ihmaller zincirinin kurbanı oldu. Bundan tam bir buçuk ay önce Akçay ailesi oğulları Kaan’ı bademcik ve geniz eti ameliyatı olması için özel bir hastaneye götürdüler. Ameliyat sonrası kanama geçiren Kaan ikinci ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktor ise aileye “Bademcikler yapışıktı. Kazımak zorunda kaldım. Baya zor geçti” açıklamasını yaptı.

Kaan, bademcik ameliyatı için yattığı hastanede.

Kan kusmaya başladı

Taburcu edildikten 10 gün sonra ise fenalaşıp kan kusmaya başlayan minik Kaan’ı ailesi apar topar hastaneye götürdü. Fakat bu sefer ameliyatı olduğu hastaneye değil bir devlet hastanesine götürdüler. İki tüp kan takılan Kaan, orada dört gün yattı ama doktorlar bademciklerinde bir kanama olmadığını söylediler. Aile bu sefer ameliyatın yapıldığı hastaneye ameliyatı yapan doktora gittiler. Fakat devlet hastanesinde söylenen benzer şeyler söylendi: “Bir problem yok ameliyat başarılı geçti.”

Hızlıca ameliyata alındı

Aile de doktorlara güvenerek evlerinin yolunu tuttu ama Kaan 21 Eylül’de tekrardan fenalaşıp kan kusmaya başlayınca hızlıca ameliyata alındı. Doktor “Bir yeri tekrar diktik” dedi ama Kaan kan kusmaya devam etti. Aileye yine sil baştan aynı şeyleri yaşamaya devam etti. Çocuklarını daha önce götürdükleri devlet hastanesine gidince aynı nöbetçi doktora denk geldiler. Nöbetçi doktor bu defa ameliyatı yapan özel hastanedeki doktoru telefonda arayarak Kaan hakkında bilgi verip bilgi aldı.

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Ameliyat esnasında oldu

Sonuç olarak da ameliyatı yapan doktor bu sefer minik Kaan’ı ÇAPA Tıp Fakültesi’ndeki hocasına yönlendirdi. Renkli bir film çekilince ise Kaan’ın şahdamarını besleyen kılcal damarlarında kesik ve zedelenme olduğu doktorlar tarafından aileye bildirdi. Doktorların dediğine göre de bu ameliyat esnasında olmuştu.

Kaan ve ailesi

Bu nasıl başarılı operasyon?

Günlerce kan kusup hastane hastane dolaşan Kaan yaşadığı eziyetler sonrası yeniden ameliyata alındı. Ameliyat esnasında kalbi duran Kaan’ın kılcal damarlarındaki kesiğe stent takıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda olan Kaan, geçirdiği ameliyatlara daha fazla dayanamadı ve vefat etti. Acılı aile ise oğullarının hayatını kaybetmesinden gittikleri hastaneleri ve doktorları sorumlu tutuyor. Çünkü kimse gerçeği göremedi. En önemlisi ise ameliyatı yapan doktorun her defasında “başarılı bir operasyondu” demesi.

Beyin ölümü gerçekleşmiş çocuğumuz için bize umut verdiler

Başta yapılması gereken müdahalenin en son da yapıldığını söyleyen gözü yaşlı aile hem doktorlardan hem de hastanelerden davacı. İhmallerin bir an önce ortaya çıkmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Acılı baba Fatih Akçay, “ 3 hastane, 2 doktor. Benim evladım ihmal kurbanı oldu. Alt tarafı bir bademcik ameliyatıydı. Böyle olmamalıydı. Ben kaybettim çocuğumu. Şahdamarının orada, kılcal damarlarında kesikler, yaralanmalar olduğunu gördüler. 3 hastanenin de ihmali var. Yanına kalmasın. Kimsenin yanına kalmasın. Son ameliyatında kalbinin durduğu ve kalp masajı ile hayata döndürdüklerini söylediler. Ameliyatın başarılı gerçekleştiğini fakat beyin ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorlardı. Beyin ölümü gerçekleşmiş çocuğumuz için bize yoğun bakım kapısında ilk önce umut verip sonra kaybettik dediler” şeklinde konuştu.

Ben kaybettim çocuğumu. Şahdamarının orada, kılcal damarlarında kesikler, yaralanmalar olduğunu gördüler. 3 hastanenin de ihmali var. Yanına kalmasın. Kimsenin yanına kalmasın. Son ameliyatında kalbinin durduğu ve kalp masajı ile hayata döndürdüklerini söylediler. Ameliyatın başarılı gerçekleştiğini fakat beyin ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorlardı. Beyin ölümü gerçekleşmiş çocuğumuz için bize yoğun bakım kapısında ilk önce umut verip sonra kaybettik dediler” şeklinde konuştu. Kaan ve babası Fatih Akçay

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