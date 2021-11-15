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POLİTİKA

BAE Veliaht Prensi El Nahyan Türkiye'ye gelecek: İki ülke arasındaki ticaret koridoru masada

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın 24 Kasım’da Türkiye’de olması bekleniyor. Daha önce telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Nahyan yüz yüze görüşme gerçekleştirerek sorunları masaya yatıracak.

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BAE Veliaht Prensi El Nahyan Türkiyeye gelecek: İki ülke arasındaki ticaret koridoru masada
Prensi El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşen bin Zayed, çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele almak amacıyla görüşmelerde bulunmak için Türkiye’ye geliyor. İndependent Türkçe'nin haberine göre; Bin Zayed’in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.

  • BAE’den yola çıkan ve İran’a Basra Körfezi üzerinden Türkiye’ye ulaşan nakliye 1 Kasım tarihinde Türkiye’ye varmıştıı. İran ise söz konusu anlaşmayı resmi olarak duyurmuştı. Bin Nayed’in çantasında özellikle bu yeni koridorla birlikte Türkiye’de yapılacak olan yatırımlar masaya olacak.

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DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Katar krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesiyle birlikte gerginleşen ilişkiler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle yumuşama eğilimine girmişti. Çavuşoğlu ve BAE'li mevkidaşı bin Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alınmıştı

  • Dışişleri bakanlarının görüşmesinden sonra diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmesiyle devam etti.

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Türkiye ve BAE arasındaki diplomasi 31 Ağustos'ta ülkenin fiili lideri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan (MBZ) ile yapılan telefon görüşmesi ile devam etti. Şeyh Tahnoun'un aynı zamanda MBZ'nin kardeşi olması, Erdoğan'ın temaslarının önemini ortaya koyması açısından ayrıca dikkat çekiciydi.

YÜZ YÜZE GÖRÜME GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada, "Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı" bilgisi dışında ayrıntıya yer verilmedi. BAE'nin haber ajansı (Emirates News Agency) WAM ise iki liderin "iki halk arasındaki ilişkileri ortak çıkarlara ve iki halka hizmet edecek şekilde güçlendirme olasılıklarını" gözden geçirdiklerini kaydetti. Daha önce telefonda görüşen Erdoğan ve bin Nahyan yüzyüze görüşme gerçekleştirerek sorunları ele alacak.

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