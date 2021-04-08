Gündem Bağ evinde korkunç olay Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu
MUĞLA

Bağ evinde korkunç olay: Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bir bağ evinin bahçesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Bağ evinde korkunç olay: Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu
Muğla'da baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu.

Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde iki kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

AA

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

AA

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Antalya’da kan donduran cinayet: Cesedi foseptikten çıktı, kaybolan kafası aranıyor
FOTOĞRAF 10
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Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Süleyman Eken’den haber alamayan Diyarbakır’daki anne Sultan Akhan, 13 Ocak 2020 tarihinde Silvan Emniyet Müdürlüğüne oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı.
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği Eken’i bulmak için aramalar yapıldı.
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Eken’in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
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Kayıtlardan Süleyman Eken’in en son kadın kuaförü O.Y. ve kardeşi M.Y. ile görüştüğünü belirleyen ekipler, incelemelerini bu yöne doğru kaydırdı.
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Ekipler Eken’in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak’taki müstakil evden geldiğini de tespit etti.
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Anneleriyle yaşadığı belirtilen O.Y ve M.Y. kardeşlerin evinin çevresinde arama yapıldı, iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi.
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Kadavra köpeği Melo ile yapılan aramada Eken’in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. Polis ekipleri, itfaiyenin desteğiyle çukurdan cesedin parçalarını çıkardı.
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Cesedin kafasına ulaşamayan ekipler, evin karşısındaki ormanlık alan kenarındaki toprak yığınlarında ve makilik alanda iş makinesiyle arama yaptı. Diğer taraftan bir iş makinesi de evin bahçesindeki çukurda kafayı aramaya devam etti.
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Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Eken’in, yaklaşık 6 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ileri sürüldü.
Antalya’da kan donduran cinayet: Cesedi foseptikten çıktı, kaybolan kafası aranıyor
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1,5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki bir kişinin cesedi, müstakil evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. Ekipler parçalar halindeki cesedin kaybolan kafasını bulmak için ise didik didik arama yaptı.

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