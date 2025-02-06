Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 'Son riskli yapı dönüştürülene kadar devam edeceğiz'

İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar’da, kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son 2,5 yıl içinde ‘Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar’da Başlıyor’ sloganıyla hazırlanan plan doğrultusunda büyük dönüşüm yaşanıyor.

4 ayda 587 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı

Bu kapsamda ilçeyi güvenli geleceğe hazırlamak için Bağcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında Fatih Mahallesi’ndeki, Demircan Sitesi ve çevresinde riskli alanlar olduğu tespit edildi. Ardından Eylül 2024’te başlayan çalışmalar neticesinde tüm yapılar tahliye edilip tesisat kesimleri tamamlandı. Şubat 2025 tarihi itibari ile 513 konut, 74 ticari bağımsız birimden oluşan toplamda 587 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Riskli alan kapsamında yer alan 8 blok, 597 konut bağımsız birim ve 79 ticari bağımsız birim olmak üzere toplamda 676 bağımsız bölüm TOKİ’nin hazırladığı mimari projeyle planlandı. Yapılan yeni binalarda deprem güvenliği, otoparklar ve sosyal alanları ile birlikte vatandaşların kullanımına sunulacak.

Belediye Başkanı sahada

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız beraberindeki heyet ile kentsel dönüşüm yapılan alana gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yıldız, yetkililerden bilgi alarak projenin detayları hakkında konuştu. Fatih Mahallesi’nin 22 mahalle içerisinde yapı stoğunun en yoğun olduğu bölge olduğunu aktaran Başkan Yıldız "Burada son kalan 7 binanın da yıkımı yapılıyor. Burada 587 tane bağımsız bölüm vardı. Buradaki vatandaşlarla görüşerek, bakanlığımızın TOKİ aracılığıyla belediyemizin verdiği destek ile birlikte buradaki dönüşümü sağladık. Bağcılar’da ki en büyük sitelerden bir tanesi ve 40 yıllık binalardan oluşuyordu. Depreme hazır hale getirebileceğimiz sitelerin başında geliyordu. Bundan sonra da TOKİ aracılığıyla binaların yenilenmesine başlayacağız" şeklinde konuştu.

'6 Şubat'ın acısı hala içimizde'

Konuşmaları sırasında 6 Şubat’ta meydana gelen depremle ilgili de duygu ve düşüncelerini de ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız "6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti ama acısı hala içimizde. 11 ilimizi etkileyen felaket aslında bütün illerimizi etkiledi. Bilim adamlarının da söylediği gibi İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor o yüzden binalarımızın hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. İstanbul’da ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoğu çok fazla. Herkes üzerine düşeni yerine getirdiği zaman bu işi hızlı bir şekilde yaparız" dedi.

'Riskli bir bina tespit ettiğimizde vatandaşlarımızla irtibata geçiyoruz'