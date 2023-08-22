Bağdat'a giden Dışişleri Bakanı Fidan'dan Irak yönetimine PKK çağrısı: Resmen terör örgütü olarak tanıyın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'a gitti.

Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ziyaretlerde Bağdat ve Erbil'de üst düzey temaslarda bulunacak.

Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Bakan Fidan, burada düzenlenen basın toplantısı Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında terör örgütü PKK ile mücadeleye vurgu yapan Hakan Fidan, Irak'a PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanıması yönünde çağrıda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Irakla ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz"

"Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz"

"Iraklı kardeşlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı verdikleri mücadeleyi destekliyoruz."

Türkiye Irakla ekonomik ilişkilerine de çok büyük önem vermekte. An itibariyle ticaret hacmimiz 25 milyar dolarak yaklaşmaktadır. Ancak bu gerçek potansiyelin çok gerisindedir.

Bunu daha da ileri taşımak için atmamız gereken adımlar var.

Ticaret dünyasının sıkıntı yaşamaması için neler yapılması gerekiyor bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Atmamız gereken adımlar konusunda fikir birliğine vardık.

Su meselesini de ele aldık. Irak'ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya tamamen insani yaklaştığımızın bilinmesini isterim. Bölgemiz son yılların en kurak döneminden geçmekte. Su konusunda bilimsel ve akılcı temelde iş birliğine dayalı bir diyalog mekanizmasının kurulmasına önem vermekteyiz.

Diğer bir önemli konu da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar Avrupa'da bir salgın gibi devam etmekte. Bu tehdide karşı İslam dünyası olarak birlikte mücadele etmeliyiz.

Eğer biz birlik içinde olursak kutsal değerlerimize saldıranlar harekete geçmeden önce bir kez daha düşünecek.