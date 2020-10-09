Tuma Çelik'in dokunulmazlığı resmen kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdiği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüntülere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Temim karşısında eğildiğini iddia etmişti. Erdoğan o iddiaya ''Kısa bir hatırlatma...'' notuyla göndermede bulundu. Erdoğan'ın videoda 'Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin' ifadeleri büyük beğeni topladı.