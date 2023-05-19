Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı

Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranlığını sınav kağıtlarına yansıttı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da bulunan Ingolstadt'taki Cristoph Scheiner Lisesi'ndeki Sosyal Bilgiler dersi sınavına konu oldu. Sınav kağıdında konu olarak toplumun yapısı ve değişimi, çağdaş siyasal sistemlerin temel özellikleri işlendi.