|
Gündem

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı

Oyuncu, hukukçu ve yazar AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından Almanya'nın Erdoğan takıntısına değindi. Yenişehirlioğlu, paylaşımıyla Batı'nın demokrasi anlayışını gözler önüne serdi.

18:53 . 19/05/2023 Cuma
Diğer
AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranlığını sınav kağıtlarına yansıttı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da bulunan Ingolstadt'taki Cristoph Scheiner Lisesi'ndeki Sosyal Bilgiler dersi sınavına konu oldu. Sınav kağıdında konu olarak toplumun yapısı ve değişimi, çağdaş siyasal sistemlerin temel özellikleri işlendi.

Sınav kağıdında verilen tabloda Cumhurbaşkanlığı ve yardımcı kategorilerin hepsine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürü yerleştirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin diktatörlükle yönetildiği algısı verildi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehiroğlu,
"Almanya kendi demokrasi anlayışını çok iyi ortaya koymuş"
dedi.

"KİMLERE KARŞI BU SEÇİMİ KAZANMAMIZ GEREĞİNE BİR ÖRNEK"

Bahadır Yenişehirlioğlu, Almanya'da bulunan bir lisenin sınav kağıdını yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Kimlere karşı bu seçimi kazanmamız gereğine bir örnek. Almanya Ingolstadt'taki Cristoph Scheiner Lisesi'nde sosyal bilgiler sınavı... Demokrasi anlayışlarını çok iyi ortaya koymuşlar!"


#Almanya
#AK Parti
#Bahadır Yenişehirlioğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bitlis Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Bitlis Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları