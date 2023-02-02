Bahane aynı: İsviçre Başkonsolosluğu da kapatıldı

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İsviçre Başkonsolosluğu
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurmuştu. Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.
Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi.
İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili, "Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülüyor. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.