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Bahane aynı: İsviçre Başkonsolosluğu da kapatıldı

Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ardından İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı. Başkonsolosluğun güvenlik nedeniyle kapatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili olarak "Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülüyor" açıklamasında bulunmuştu.

15:23 . 2/02/2023 Perşembe
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İsviçre Başkonsolosluğu

İsviçre Başkonsolosluğu

İsviçre Başkonsolosluğu güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.
İsviçre Başkonsolosluğu
tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

BAHANELERİ AYNI

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurmuştu. Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.

Hollanda Başkonsolosluğunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise
"İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır"
denildi.
Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir"
dedi.

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi.

İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.

SOYLU: PSİKOLOJİK HARP YÜRÜTÜLÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili, "Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülüyor. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.


#İsviçre Başkonsolosluğu
#Levent
#Kapatıldı
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Bahane aynı: İsviçre Başkonsolosluğu da kapatıldı
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