Bahçeli: CHP'yi Kandil'in mağara deliklerine İP'le bağladılar

Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
İsim vermeden konuşan Bahçeli, "İYİ Parti’nin ve diğer zillet partilerinin PKK’yla ve HDP’yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi" dedi.
"Mertçe tepkisini dile getirdi"
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, "Ne CHP’den ne de İYİ Parti’den hiçbir itiraz gelmedi. Rahatsız olmadılar. Bilakis bıyık altından güldüler. CHP’nin PKK’yla ve HDP’yle birlikteliği tescillendi. İYİ Parti’nin ve diğer zillet partilerinin PKK’yla ve HDP’yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.