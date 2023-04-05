Bahçeli: CHP'yi Kandil'in mağara deliklerine İP'le bağladılar

"MHP’yi PKK’ya değişenleri nasıl izah ve ifade etmeli? Bu kadar devşirilmiş bir siyasetin ülkemize sağlayacağı en küçük bir şeyden bahsetmek akıl karı mı? Ya CHP’yi nasıl tarif edelim? Aziz Atatürk’ün partisini bölücü teröre rehin bırakanları nasıl tanımlayalım? CHP’yi Kandil’in mağara deliklerine İP’le bağladılar"