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Bahçeli: CHP'yi Kandil'in mağara deliklerine İP'le bağladılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yedili Masa'ya tepki göstererek "CHP’yi Kandil’in mağara deliklerine İP’le bağladılar" diye konuştu.

15:58 . 5/04/2023 Çarşamba
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Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli,
Yedili Masa'nın adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden
Yavuz Ağıralioğlu
ile ilgili değerlendirmede bulundu.

İsim vermeden konuşan Bahçeli, "İYİ Parti’nin ve diğer zillet partilerinin PKK’yla ve HDP’yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi" dedi.

"Mertçe tepkisini dile getirdi"

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, "Ne CHP’den ne de İYİ Parti’den hiçbir itiraz gelmedi. Rahatsız olmadılar. Bilakis bıyık altından güldüler. CHP’nin PKK’yla ve HDP’yle birlikteliği tescillendi. İYİ Parti’nin ve diğer zillet partilerinin PKK’yla ve HDP’yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.

"CHP’yi Kandil’in mağara deliklerine İP’le bağladılar"

Zamanında MHP’den ayrılan ve İYİ Parti'ye katılanların terörü destekleyenlerin arasına düştüklerini belirten Bahçeli,
"MHP’yi PKK’ya değişenleri nasıl izah ve ifade etmeli? Bu kadar devşirilmiş bir siyasetin ülkemize sağlayacağı en küçük bir şeyden bahsetmek akıl karı mı? Ya CHP’yi nasıl tarif edelim? Aziz Atatürk’ün partisini bölücü teröre rehin bırakanları nasıl tanımlayalım? CHP’yi Kandil’in mağara deliklerine İP’le bağladılar"
diye konuştu.


#Devlet Bahçeli
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yavuz Ağıralioğlu
1 saat önce
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