Bahçeli çizmeleri Ankara'da giydi sesi Yunanistan'dan geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizmeli mesajı Yunan basınında gündem oldu.
MHP'nin kurumsal hesabından yapılan paylaşıma ''Kıbrıs Türk'tür'' notu düşüldü.
Ses Yunan'dan geldi
Tarihi mesajların yer aldığı çizmeli görüntüler, Yunan medyasında da gündem oldu. Greek City Times isimli haber sitesi, haberi "provokatif açıklamalar durumu sakinleştirmeye yardımcı olmuyor" ifadeleriyle servis etti. Haberde KKTC'den 'işgal yetkilileri' şeklinde bahsedildi.
Çizmenin hikâyesi
- Kıbrıs Türktür mesajında siyah çizme giyen Bahçeli'nin de vermek istediği mesaj, Türkiye'nin gerekirse KKTC için yeniden savaşabileceği olarak yorumlandı.