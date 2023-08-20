Bahçeli çizmeleri Ankara'da giydi sesi Yunanistan'dan geldi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyrun, şimdi sizi dinliyorum" demişti. Tarih sayfalarına büyük bir rest olarak giren bu anı, daha sonra Hatay meselesinde yeniden gündeme gelmişti. Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de

"Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin."