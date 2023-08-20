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Bahçeli çizmeleri Ankara'da giydi sesi Yunanistan'dan geldi

KKTC'de yaşanan gerginlik sonrası MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin eline tesbihini alıp çizmeleriyle yürüdüğü bir videosu paylaşıldı. Tarihi mesajların yer aldığı çizmeli görüntüler, Yunan medyasında da gündem oldu. Greek City Times isimli haber sitesi, haberi "Provokatif açıklamalar durumu sakinleştirmeye yardımcı olmuyor" ifadeleriyle servis etti.

15:08 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizmeli mesajı Yunan basınında gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizmeli mesajı Yunan basınında gündem oldu.

KKTC'deki yol inşaatı gerilimine dair
"BM'nin Rumların telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur"
açıklamasında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan da 'çizmeli' mesaj verdi.

MHP'nin kurumsal hesabından yapılan paylaşıma ''Kıbrıs Türk'tür'' notu düşüldü.

Ses Yunan'dan geldi

Tarihi mesajların yer aldığı çizmeli görüntüler, Yunan medyasında da gündem oldu. Greek City Times isimli haber sitesi, haberi "provokatif açıklamalar durumu sakinleştirmeye yardımcı olmuyor" ifadeleriyle servis etti. Haberde KKTC'den 'işgal yetkilileri' şeklinde bahsedildi.

Çizmenin hikâyesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyrun, şimdi sizi dinliyorum" demişti. Tarih sayfalarına büyük bir rest olarak giren bu anı, daha sonra Hatay meselesinde yeniden gündeme gelmişti. Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de
"Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin."
ifadesini kullanması tarihe 'Hatay için gerekirse yeniden savaşırım' mesajı olarak kaydedilmişti.
  • Kıbrıs Türktür mesajında siyah çizme giyen Bahçeli'nin de vermek istediği mesaj, Türkiye'nin gerekirse KKTC için yeniden savaşabileceği olarak yorumlandı.
#Devlet Bahçeli
#MHP
#KKTC
#Yunanistan
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