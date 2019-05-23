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Gündem Bahçeli Dersim vilayeti olmadı, olmayacak
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POLİTİKA

Devlet Bahçeli YSK açıklaması - Devlet Bahçeli Dersim açıklaması - Devlet Bahçeli S400 açıklaması

Bahçeli: Dersim vilayeti olmadı, olmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, YSK'nın kararının ardından değerlendirmelerde bulundu ve "YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" ifadesini kullandı. Bahçeli, Tunceli Beldiyesi'nde alınan Dersim kararı ve ABD'nin S-400 konusundaki tutumuna dair de önemli açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli.
MHP Lideri Devlet Bahçeli.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, YSK'nın gerekçeli kararını açıklamasının ardından hem seçimlere hem de güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. Kararda tartışmasız şekilde doğru tespitlere yer verilmiştir.

Dersim vilayeti olmayacak

Tunceli Belediye Meclisi’nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.

  • Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır.

Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır.

Tabeladaki Dersimyok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.
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