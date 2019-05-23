Bahçeli: Dersim vilayeti olmadı, olmayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli, YSK'nın gerekçeli kararını açıklamasının ardından hem seçimlere hem de güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. Kararda tartışmasız şekilde doğru tespitlere yer verilmiştir.
Dersim vilayeti olmayacak
Tunceli Belediye Meclisi’nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.
- Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır.
Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır.