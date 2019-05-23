Binali Yıldırım’ı destekleyen İsmail Hakkı: Güya beni defterden siliyorlar

Oyuncu İsmail Hakkı, yerel seçimlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile Cumhur İttifakı İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı destekleyince ünlü isimler yine dayanamadı. Daha önce de AK Parti'yi destekleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlerine katılan isimleri sosyal medyada linç eden "sanatçılar" İsmail Hakkı'yı sildi.

AK Parti'yi destekleyen paylaşımları nedeniyle meslektaşları tarafından sosyal medya hesaplarından silinen İsmail Hakkı, hak bildiğini yazıp çizdiğini söyleyerek " Sizin desteğinizle mi olduk ki kösteğinizle ölelim. Bu memlekete kurban olayım ben" ifadelerini kullandı.

Gezi’de bir grup, 15 Temmuz’da bir grup, şimdi de İstanbul seçimlerinde hak bildiğimi yazıp çiziyorum diye başka bir grup “sanatçı arkadaş” güya beni ‘defterden siliyorlar’ 😊



Sizin desteğinizle mi olduk ki kösteğinizle ölelim ?



Bu memlekete kurban olayım ben ❤️ pic.twitter.com/ohZSTNh6y6 — İsmail Hakkı (@By_ismailHakki) May 22, 2019

İsmail Hakkı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: