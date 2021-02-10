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POLİTİKA

Bahçeli duyurdu: MHP'nin kurultay tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi'nin, kurultay tarihi belli oldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında, 18 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleşeceğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan kurultay tarihi belli oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında kurultayın tarihini resmen duyurdu.

18 MART'TA KURULTAY

Bahçeli'nin kurultay ile ilgili açıklaması şöyle:

13.Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır.

ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

"(AYM'nin Berberoğlu kararı) Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır"

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