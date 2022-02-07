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POLİTİKA

Bahçeli: Erdoğan’ın seçilmesi için yasal düzenleme yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı çevrelerin başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilemeyeceği iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız" dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeli: Erdoğan’ın seçilmesi için yasal düzenleme yaparız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Kızılcahamam’da partililerle kampa girdi. Edinilen bilgilere göre Bahçeli, basına kapalı bölümde önemli açıklamalarda bulundu.

ADAYIMIZ NETTİR

“Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen Bahçeli, “İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” şeklinde konuştu.

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ADAY OLMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOKTUR

Bahçeli, "Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız" diye konuştu.

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Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız.
  • Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."
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