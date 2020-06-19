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Gündem Bahçeli Girilmez denilen Haftanine kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir
POLİTİKA

Bahçeli: Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır" dedi.

Haber Merkezi İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli

Bahçeli, "Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ahlaklı, duyarlı, sorumlu, tutarlı, ilkeli, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışına müzahir siyaset anlayışını hem fikren hem de söylem düzeyinde titizlikle korumuş, aynısıyla tatbik etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, tarafımız Türkiye’dir, Türk milletidir" şeklinde konuştu.

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