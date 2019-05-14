Bahçeli klasik otomobilini hediye etti MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde Ankara'da klasik otomobille şehir turu atması oldukça ilgi çekmişti. Herkesin marka ve modelini merak ettiği aracın Mustang olduğu öğrenilmişti. Bahçeli, Ankara caddelerini gezdiği arabasını MHP'li bir isme hediye etti.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2019, 11:20 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2019, 11:28 Yeni Şafak