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POLİTİKA

Bahçeli klasik otomobilini hediye etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde Ankara'da klasik otomobille şehir turu atması oldukça ilgi çekmişti. Herkesin marka ve modelini merak ettiği aracın Mustang olduğu öğrenilmişti. Bahçeli, Ankara caddelerini gezdiği arabasını MHP'li bir isme hediye etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeli arabasını MHP'li vekile hediye etti.
Bahçeli arabasını MHP'li vekile hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mustang" marka klasik otomobilini partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti.

Klasik otomobil tutkunluğuyla bilinen Bahçeli, 6 Mayıs'ta Ankara'da tur attığı "06 BJK 001" plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini hediye olarak Ersoy'a verdi.

Yeni sahibi Twitter'dan paylaştı

Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği Mustang marka aracını elini öpüp, hayır duası ile teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin kutsal emanetlerinden sayılarak, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim, liderimize uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

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