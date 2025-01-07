Bahçeli Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı: Adeta açık hava şehitliği gibidir

"Düşman unsurları ve onların kanlı planlarına refakat eden çeteler çok şükür Çukurova'da hüsrana uğratılmıştır. Cebel-i Bereket esarete ve erimeye sonuna kadar direnmiş ve reddetmiştir. Amanos Dağları'nın Düldül Dağı'ndan Belen Boğazı'na kadar olan Gavur Dağı, gavur kuşatmasını kırıp atmıştır. Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir.