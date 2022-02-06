Bahçeli: Yolumuz çetin olsa da inancımızın kuvveti ile önümüze çıkan engelleri ve kurulan tuzakları yıkıyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam Kampında önemli açıklamalarda bulunuyor.





Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları şöyle:

En son seçimlerde CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız.

Türkiye'de dezavantajlı hiç bir kesim yoktur. Bunun aksini iddia edenler kuklalaşmış siyaset atığıdır. CHP, korkunç bir provokasyon içindedir.

Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır.

Türkiye'nin parlak geleceği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Mimarbaşı Cumhur İttifakıdır. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Kılıçdaroğlu ve yandaş korosu bunu aklından çıkarmamalıdır.

REKLAM

İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu’na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?