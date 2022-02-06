MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, milli ahlaka el kaldırmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Kampında açıklamalarda bulundu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/iaQ1DjKgFF — Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları şöyle:

En son seçimlerde CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız.

Türkiye’de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur. Var diyenler, bunu ısrarla iddia ve ifade edenler üç beş kibirli sözde aydın, kuklalaşmış siyaset artıklarıdır.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun eşcinsele seçim vaadi: Sadece afiş değilmiş

Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır.

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İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır. Engelliliğin dezavantaj olduğunu ileri sürmek saptırmadır, hiçbir temeli olmayan uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajdan dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını vaat etmek ahlak ve maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir.

OYNAT 00:54 Devlet Bahçeli: CHP'nin sandıktan birinci çıktığı yerlerde İlçe ilçe gezip bu partinin gerçek yüzünü anlatacağız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam Kampı'nda basın toplantısı düzenledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan yüz otuz bir ayrı seçim bölgesinde, bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Türkiye'nin parlak geleceği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Mimarbaşı Cumhur İttifakıdır. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Kılıçdaroğlu ve yandaş korosu bunu aklından çıkarmamalıdır.





Erken seçim Türkiye’nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

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İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır.





Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM’de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın Anayasa’yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu’na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?

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(Osman Kavala) "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi işine bakmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önünden yemelidir.