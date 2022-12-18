Bahçeli: Zillet ittifakı yalan ve dedikodu yatağıdır

#CANLI MHP lideri Devlet Bahçeli, Mersin'de "Aday Belli Karar Net" temalı mitinginde konuşuyor. https://t.co/6neAWHLZLS — Yeni Şafak (@yenisafak) December 18, 2022

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"2023 sandık yılıdır, demokrasi yılıdır. Önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacaktır.



Türkiye'yi üzerinde hesapların yapıldığı, oyunların kurgulandığı, müdahale edilebilir ülke olmaktan çekip çıkarmak istiyoruz.

Bu süreç milletinin sevinciyle sevinen üzüntüsüyle üzülen yüreklere ihtiyaç duyacaktır. Bu yürekli duruş Cumhur ittifakında mevcuttur.

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın dönümü olarak görüyoruz. 2023 sandık yılıdır. Millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği demokrasi yılıdır. Önümüzdeki yıl, çılgın Türklerin yeni şahlanış yılı olacaktır.

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Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli mücadele şuuru, bir nevi dönemin Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ta kendisidir. Bu ittifak ihanetlere karşıdır. Set çekmiş, baraj olmuştur. Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya kahramanca direniş göstermiştir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi, muasır bir gelecek fikriyatı, Cumhur İttifakı'nın kurşun geçirmez iradesine emanettir. Kutlu emanet zayi edilmeyecek zillet masalarında meze yapılmasına göz yumulmayacaktır. Gücümüz Toroslar kadar heybetlidir.

Allah'a çok şükür dumanımız her yerde tütüyor, dualarımız dileklerimiz ve dirayetimiz vatanın her yöresinde dalga dalga yükseliyor. Kardeşlik bağlarımız kırılmadan, millet varlığımız küflenmeden, yöresi ve kökü ne olursa olsun 85 milyon Türk vatandaşı albayrağın altında bir olmayı kaderi olarak görüyor.

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2023'te de lider ülke Türkiye'nin müjdesi, bu defa sadırdan sahaya, fikirden eyleme geçecektir. İnancımız, gayemiz ve gayretimiz de bu kutlu amaca yöneliktir. Durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz.

Hainlere, arsızlara, namuzsuzlara, dergâhçılara, istismarcılara, yolsuzlara karşı bir olalım diri olalım el ele verip hep bir birlikte Türkiye gibi duralım."

2023 KADER VE KARAR YILIDIR

"2023 kader ve karar yılıdır. 2023'te tarihi bir seçim yapacağız.

Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir.

Cumhur'un seçimi demek milletin zaferi demektir.

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Bizim güvencemiz Mersin'dir, gücümüz Toroslar kadar heybetlidir. Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde geçmiş gelecekle denklemlenecektir.

Samimi kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara ulaşmaktır.

'ZİLLET İTTİFAKI DEDİKODU YATAĞIDIR'

İktidar her rejim sisteminde vardır ve hakimdir. Türkiye'de muhalefet kıtlığı ise ileri düzeydedir. Bu yüzden Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Muhalefet partileri zillette, köksüz ve kimliksizdir.

Siyasi çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde gören siyasi bir zihniyetin inandırıcılığı olamaz, ikna edici hiçbir yanı olamaz.

Zillet İttifakı, kumandalı iradeye sahiptir. Yalan bunların dilindedir. Zillet İttifakı oyun içinde oyundur. Yalan rüzgarı, dedikodu yatağıdır. Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir.

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CHP yönetimi dersini tarihimizden değil, Türk ve İslâm düşmanlığından almıştır. CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir.

MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI

Saraçhane tiyatrosuyla hükümete saldırılması fırsatçılık. Alayı samimi değil. Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, mahkemeden siyasetçi çıkarmaya çalışanlara Türk milleti değer vermez."

Ayrıntılar geliyor...