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Gündem Bahçeliden 1 Mayıs açıklaması Bugünü eşkıyalık ve dalalet ortamı yapanlar var
POLİTİKA

Bahçeli'den 1 Mayıs açıklaması: Bugünü eşkıyalık ve dalalet ortamı yapanlar var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "1 Mayıs’ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir. Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden 1 Mayıs açıklaması: Bugünü eşkıyalık ve dalalet ortamı yapanlar var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 1 Mayıs'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Emek, insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değerdir. Emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlığından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğinden ahlaki ve manevi temelde bahsedilemez. Emek insandır. Zahmetsiz rahmet elbette olmaz. Zahmete katlanıp rahmeti hak eden temiz ve duru emektir. Biliyor ve inanıyoruz ki, alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır. Bu zaviyeden baktığımızda emek demek helal duruş, helal duyuş, helal durum demektir.

  • Emeği sırf ekonomik kategoriye indirgemek, teorilerle izah etmek, mübadele ve mücahede çerçevesinde ele almak bir tarafı eksik bırakacaktır. Emek, emekçiyle anlamlı ve bütündür. Manevi yönü en az maddi yönü kadar önemli, hatta önceliklidir. Emek hayatın denge ve dinamiğidir.

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İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim'e yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı

"Karanlık mahfiller aradıkları fırsatı bulamadılar"


1 Mayıs’ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir. Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusudur. KOVİD-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir.

Tam kapanmaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
OYNAT 00:57
Tam kapanmaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanmaya rağmen Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır

Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle emekçilerimizi gönülden selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Beden, kol ve kafa gücüyle çalışan her emekçimizi, her işçimizi hasretle kucaklıyorum. Emek erdemdir, ekmektir, rızıktır, nimettir. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle geleceği inşa eden, bu şuurla hayatını kazanan fedakâr emekçilerimize. Rabbim işlerini kolay etsin.

  • Cenab-ı Allah buyuruyor ki: “Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık.” Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç kimse yalnız değildir.

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
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İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi.
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Polis grubun yürüyüşüne için vermedi.
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Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
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Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı.
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Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.
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Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.
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