Bahçeli'den 18 Mart vurgusu: CHP HDP kavuşması mecburen ertelendi

"Bu ruhun harcı istiklal ve istikbal sevdasıyla karılmıştır. Bu ruhun hakkı cumhurun muazzez iradesi tarafından savunulacak ve dört başı mamur şekilde kavranacaktır. Bundan hiçbir vatan evladının şüphesi olmamalıdır. 'Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye' ahlak ve azmi Çanakkale'nin feyziyle milli varlığı huzur, refah, güvenlik, birlik ve dirlik içinde yükselecek bir gelecek ufkuna cesaretle taşıyacaktır"