Bahçeli'den 18 Mart vurgusu: CHP HDP kavuşması mecburen ertelendi

Devlet Bahçeli- Kemal Kılıçdaroğlu
MHP lideri Bahçeli Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bahçeli, "Türk milletinin zaaf anını kolladıkları iyi bilinen bu şer ve şiddet cephesinin bugün zillete düşmüş siyasi işbirlikçileri kullanarak yeni bir kuşatmayı sahneye koydukları, 29 Ekim 1923 tarihinde yarım kalmış köhne emellerini tamamlamaya çalıştıkları alenen görülmektedir.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde CHP'nin HDP'yle hedef ve siyasi birliği tesis etmek maksadıyla buluşma ve görüşme planı, hitamında artan ve yaygınlaşan haklı tepkilerden dolayı bu sancılı görüşmenin mecburen ertelenmiş olması bize başka bir izah ve ifade şansı bırakmamaktadır.
Zaferimizin 108'inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir.
Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır.
Bu kapsamda siyasi muhalefet Türkiye’nin karşısına geçmiş, milletimizi zillet anaforuna çekmek için dış bağlantılı yıkım hesabı yapmaya başlamıştır.
Günümüzde olup bitenler Lozan'da durdurulan emperyalist komplonun yeniden ve farklı formatlarla Türk milletine dayatılmasından, bir nevi üretilen zehri kızılcık şerbeti diye servis etmekten başka bir şey değildir.
Zillet ittifakı bu dayatmanın koçbaşı, bu servisin hizmetkarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'de ezilenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün Milli Mücadele'de tepelenenlerdir. Bugün karşımıza bir kez daha çıkanlar, ana karnındaki bebekleri süngüyle deşen caniler, FETÖ'ye ve PKK'ya siyasi rant ve ikbal uğruna el uzatan çürümüşlerdir." açıklamasında bulundu.