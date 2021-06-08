Gündem Bahçeliden Ahmet Şıka katil devlet cevabı Bulunduğun yer mezarlık olurdu
POLİTİKA

Bahçeli'den Ahmet Şık'a 'katil devlet' cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Şık'ın 'kalkışma' çağrısına yönelik açıklama yapan Bahçeli "Türkiye devleti katil olsaydı bulunduğun yer mezarlık olurdu. Yeri gazi Meclis değil parmaklıklardır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden Ahmet Şıka katil devlet cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçli Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Ahmet Şık'ın sokağa çıkma çağrısına yönelik açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye devleti katil olsaydı bulunduğun yer mezarlık olurdu. Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır. HDP terörün siyaset ayağıdır. HDP'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur."

Devlet Bahçeli konuşuyor
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Devlet Bahçeli konuşuyor

Ahmet Şık'tan skandal sözler: Sokak çağrısı yaptı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Devlet katildir' diyen birinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarından biri olan TBMM'de ne işi var
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Devlet katildir' diyen birinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarından biri olan TBMM'de ne işi var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti'nin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 'Türkiye devleti katildir, devleti yıkmak gerek' sözlerini ve muhalefetin bu sözlere tepkisiz kalmasını sorması üzerine Ömer Çelik, 'Milletvekili sıfatını taşıyan birinin, 'Devlet katildir' demesi, silahlı terör örgütüne ait bir üsluptur. Eğer böyle düşünüyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var?' dedi. Türkiye Devleti'nin egemen ve meşru bir devlet olduğuna değinen Çelik, Ahmet Şık'ın sözlerine muhalefetten bazı kimselerin destek verdiğini belirtti. Ömer Çelik, Ahmet Şık'ın açıklamalarına destek veren muhalefetin kendi partilerinin meşruiyetine zarar vereceğini ifade etti.

TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
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TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
TİP'li Ahmet Şık katıldığı Medyascope yayınında skandal ifadeler kullandı. TİP'li Şık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için çağrı yaparak 'Bu devleti yıkmamız lazım' ifadelerini kullandı. Şık'ın sözleri büyük tepki topladı.


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