Bahçeli'den Ahmet Şık'a 'katil devlet' cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Devlet katildir' diyen birinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarından biri olan TBMM'de ne işi var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti'nin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 'Türkiye devleti katildir, devleti yıkmak gerek' sözlerini ve muhalefetin bu sözlere tepkisiz kalmasını sorması üzerine Ömer Çelik, 'Milletvekili sıfatını taşıyan birinin, 'Devlet katildir' demesi, silahlı terör örgütüne ait bir üsluptur. Eğer böyle düşünüyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var?' dedi. Türkiye Devleti'nin egemen ve meşru bir devlet olduğuna değinen Çelik, Ahmet Şık'ın sözlerine muhalefetten bazı kimselerin destek verdiğini belirtti. Ömer Çelik, Ahmet Şık'ın açıklamalarına destek veren muhalefetin kendi partilerinin meşruiyetine zarar vereceğini ifade etti.