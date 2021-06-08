Bahçeli'den Ahmet Şık'a 'katil devlet' cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Şık'ın 'kalkışma' çağrısına yönelik açıklama yapan Bahçeli "Türkiye devleti katil olsaydı bulunduğun yer mezarlık olurdu. Yeri gazi Meclis değil parmaklıklardır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Ahmet Şık'ın sokağa çıkma çağrısına yönelik açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye devleti katil olsaydı bulunduğun yer mezarlık olurdu. Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır. HDP terörün siyaset ayağıdır. HDP'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur."