Bahçeli'den 'Akbelen' uyarısı: Mesele yine ağaç değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta havlu atan muhalefet partileri, 31 Mart 2024’te de kaybedecek ve Türkiye’nin ufkunu perdelemenin bedelini sandıkta ödeyeceklerdir” dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyelerin en kötü dönemlerini yaşadığını belirterek, “Eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset ve husumet siyaseti takip eden muhalefet partilerinin yerel yönetimlerde sınıfta kaldığını ve dağıldıklarını” dile getirdi.





MUTLAKA EL DEĞİŞTİRMELİ

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde hem Türkiye hem de Türk milletinin kazandığını kaydeden Bahçeli şöyle devam etti: “Bu mezkur ve müstesna kazanımın, 31 Mart 2024’te yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye’nin gücüne güç katacaktır. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir.”





KONU AĞAÇ DEĞİL

Bahçeli, “Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır” şeklinde konuştu. Bahçeli “Nasıl ki Gezi Parkı’nda konu ağaç değilse, Akbelen’de de ağaç olmadığı kesindir” şeklinde konuştu.



