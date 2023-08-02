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Bahçeli'den 'Akbelen' uyarısı: Mesele yine ağaç değil

MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin sandıkta alamadığı sonucu sokakları karıştırarak almak istediğini söyledi. CHP'nin Akbelen'deki çabasını Gezi Parkı kalkışmasına benzeten Bahçeli, "Akbelen'de de konunun ağaç olmadığı kesindir" dedi. Bahçeli, "CHP'nin iç anlaşmazlıklarını örtbas etmek için toplumun hassas alanlarında provokasyona yeltenmesi önlem alınması gereken bir tehdittir" ifadesini kullandı.

04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta havlu atan muhalefet partileri, 31 Mart 2024’te de kaybedecek ve Türkiye’nin ufkunu perdelemenin bedelini sandıkta ödeyeceklerdir” dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyelerin en kötü dönemlerini yaşadığını belirterek, “Eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset ve husumet siyaseti takip eden muhalefet partilerinin yerel yönetimlerde sınıfta kaldığını ve dağıldıklarını” dile getirdi.


MUTLAKA EL DEĞİŞTİRMELİ

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde hem Türkiye hem de Türk milletinin kazandığını kaydeden Bahçeli şöyle devam etti: “Bu mezkur ve müstesna kazanımın, 31 Mart 2024’te yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye’nin gücüne güç katacaktır. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir.”


KONU AĞAÇ DEĞİL

Bahçeli, “Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır” şeklinde konuştu. Bahçeli “Nasıl ki Gezi Parkı’nda konu ağaç değilse, Akbelen’de de ağaç olmadığı kesindir” şeklinde konuştu.


MHP Lideri Bahçeli CHP'deki çatırdamalara değindi: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim
MHP Lideri Bahçeli CHP'deki çatırdamalara değindi: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi. Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.

#Devlet Bahçeli
#MHP
#yerel seçim
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