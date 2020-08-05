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POLİTİKA

Bahçeli’den Akşener’e: Evine dön huzur bul

MHP lideri Bahçeli, Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek namaz kılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndan ayrıştığını belirterek ilginç bir çağrı yaptı: Sayın Akşener’in çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek namaz kılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Bahçeli, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yazılı cevap verdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılmasının inanç özgürlüğü, irade gücü ve istiklal hükmünün tarihsel bir gereği olduğunu ifade eden Bahçeli, CHP liderinin açılışa katılmamasını, “CHP’nin Ayasofya’ya nasıl baktığı bellidir. Müze olarak kalması CHP’nin yegane arzusuydu. Müze olması gereken, vitrin süsünden farksız olan aslında CHP’nin köhne siyasetidir. Yunanistan ne dediyse CHP tekrarladı. CHP istikametini kaybetmiş, siyasi iffetini ikbal kaygısıyla heba etmiştir” sözleriyle değerlendirdi.

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AKŞENER’İN ZİYARETİ MEMNUNİYET VERİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ailesiyle birlikte Ayasofya’yı ziyaret ederek iki rekât tahiyyetü’l-mescid namazı kıldığını belirten Bahçeli, “Tahiyyetü’l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de esasen Yüce Allah’a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin” dedi.

DOĞRU VE TUTARLI OLACAKTIR

Bahçeli, “Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir” diye konuştu.

İYİ Parti lideri Akşener, Ayasofya'yı ziyaret etti
GÜNDEM
İYİ Parti lideri Akşener, Ayasofya'yı ziyaret etti

KAYNAYAN TENCERE KAPAK TUTMAZ

  • Bahçeli, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddialarıyla ilgili de “CHP’de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem ama bildiğim bir şey var, CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor” dedi.

İNCE, İNCE İNCE HEDEFLERİNİ DOKUYOR

MHP lideri Bahçeli şöyle devam etti:

“Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. 37.Olağan Büyük Kurultay bir fırsattı, belki de bu fırsat kapısı ardına kadar açıldı. CHP, vaki geleneğiyle vahim gerçeği arasında kalmanın ağır sıkıntısını yaşıyor. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz. CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır.”

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