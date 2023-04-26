Bahçeli'den Akşener'e tepki: Partisinde ülkücü bırakmadı

Devlet Bahçeli.
Nevşehir ve Niğde’de partisinin düzenlediği “14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı açık hava toplantılarında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, “Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden kapının önüne koymuştur” dedi.
AKŞENER FETÖ PROJESİNİN GÖNÜLLÜ TEMSİLCİSİ
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: “Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden dışlamış kapının önüne koymuştur. Devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla bağdaştıranlar Nevşehir'in yüzüne bakamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız. Masadan kaldıran ve geri oturan milleti kandıran İyi Parti başkanı iyice çuvallamıştır. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ'cüler, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP'nin adayları olarak gösterilmiştir. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan temiz para alacağını iddia ediyor. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor.”