Bahçeli'den Akşener'e tepki: Partisinde ülkücü bırakmadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'de partisinin seçim mitinginde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Yeni yüzyılın eşiğinde yeni yol haritası belirlendi. Hamd olsun dev uyandı ağaya kalktı. Bu başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye gelişmeleri yedek kulübesinden takip etmeyecektir. Türkiye sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur. Türkiye, geriye sapmayacaktır, artık sözü geçen bir ülkedir'' ifadelerini kullandı.