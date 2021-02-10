Bahçeli'den astronot yerine isim önerisi: Cacabey

Türkiye Uzay Ajansı'nın "Göğe bak, ayı gör" sloganıyla duyurduğu uzaya bilim insanı gönderme projesinin ardından isim tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uzay'a bir Türk vatandaşı gidecek. Astronota Türkçe isim bulalım." ifadelerinin ardından öneriler gelmeye başladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, uzaya gidecek astronot için Türkçe isim önerisi olarak "Cacabey diyelim" dedi.

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"Türkçe karşılık bulmak gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" demişti.





TEKNOLOJİ Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay

Cacabey kimdir?

Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240’ta Kırşehir’de doğdu. Kırşehir’e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir. Adı edebileşmiş bu devlet adamı “Cacabey” adıyla ün kazandı.

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Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler ile yönetiliyordu. Eskişehir Emiri olarak görülen Caca Bey, bir süre Tokat’ta kaldıktan sonra Kırşehir’e bey oldu.

Emirhor olan Eseddedin İsyanı’nı bastırdı

Kırşehir Beyi iken, Emirhor olan Eseddedin İsyanı’nı bastırdı. Elbistan Savaşı’na katıldı. Orada Mısır Memlük Sultanı Baybars’a esir düştü. Baybars bütün esirleri serbest bırakınca Caca Bey Şam’dan Kırşehir’e döndü. Bir hükümdar gibi Kırşehir’de hüküm süren Caca Bey’in ünü, kısa sürede her tarafa yayıldı.

Mevlana, yazdığı mektupta onu överek, başarısını tescil etti

Genç yaşında zekasını göstererek üstün hizmetlerde bulunan Caca Bey, kısa zamanda büyükler arasına karıştı. Mevlana, yazdığı mektupta onu överek, başarısını tescil etti. Aralarındaki birçok görüşmede de bu konuyu dile getirdi. Özel Türkçe konuşan, emirleri ve devlet yazışmalarında Türkçe yazan Caca Bey, kendi idaresinde olan Hacı Bektaş ile de ilgilenmiş, onu himaye etti.

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Caca bey Medresesi'ni yaptırdı

Anadolu’da birçok hayır kurumu yaptırdı. Bu arada Eskişehir’de bir cami ve bir han yaptırmış, 17 cami ve zaviyeyi de onarıma aldı. Kırşehir’de bu gün bir mimari anıt olarak yükselen Caca Bey Medresesi’ni de yaptırdı.

Medresede astronomi araştırmaları yapılıyordu

Devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada Türkçe eğitimi veriyordu. Arapça ve Acem dili ile de eserleri vardır. Ayrıca İslam Hukuku ile felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretiliyordu. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi’nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.

Bundan anlaşıldığına göre, bu medrese o dönemlerde astronomi araştırmaları yapılıyor, matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim veriyordu.