Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesi protestolarındaki öğrencilerin ailelerine çağrı: Evlatlarınıza siz sahip çıkın

İletişim Başkanı Altun’dan 'Boğaziçi provokasyonu' açıklaması: Karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rektör ataması bahanesiyle başlatılan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonun perde arkasını anlattı. 'Boğaziçi'nde neler oluyor? Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız' mesajını ileten Altun, İngilizce olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, 'Bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkatimi çekti. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla “ilgiliymiş gibi” davranmayı bırakalım.



Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine, küçük ve radikal bir grup, Rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu.



İşlenen suçlar arasında kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak ve kamu malına zarar vermek var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez.



Ne yazık ki radikalleşme, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olmuştur. Son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur. Terör örgütlerinin gençlerimizi ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.



