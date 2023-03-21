Bahçeli'den CHP-HDP buluşmasına Nevruz tepkisi: Hedef birliği içindeler

Bahçeli, '21 Mart Dünya Nevruz Günü' nedeniyle yayınladığı mesajda, "Nevruz, milli kader ortaklığımızın ve kardeşlik bağlarımızın mihenk taşı olduğu kadar parlayan da sembolüdür" dedi.





Devlet Bahçeli'nin açıklamasında "CHP ile HDP’nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" ifadesi yer aldı.





Balkanlar'dan Sibirya bozkırlarına kadar uzanan görkemli bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un, geçmişle bugün arasında çok önemli kültürel bir köprü olduğunu işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yakılan ateşler, tutuşan eller, çarpan yürekler, neşe saçan gözler, gülümseyen yüzler, müşfik vicdanlar, reddedilen ihtilaflar, dışlanan kötü emeller Nevruz'un kültürel dokusunu, tarihsel doğasını gözler önüne çıkarmaktadır. Nihayetinde ümidimiz ve tesellimiz de budur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı inanç, aynı irade, aynı hissiyatla bir araya gelen milli gönüller bu coğrafyayı vatan yapmış ve sonsuza kadar var olacağımızı da cümle aleme ispat ve ilan etmişlerdir. Beraber ağlayıp birlikte gülen; bayram günlerinden yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan aziz millet fertleri inanıyorum ki; hiçbir şart altında bölücü emellere geçit vermeyecektir. Nevruz, milli kader ortaklığımızın ve kardeşlik bağlarımızın mihenk taşı olduğu kadar parlayan da sembolüdür. Aynı şekilde bölücülerin, gayri milli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür."









'Hayal kırıklığına uğrayacaklar'

Nevruz'u şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenlerin ise zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklar olduğunu belirten Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet ruhunun kabararak taştığı, dar bir alandan çıkarak kıtaları yönetmeye talip olduğu kutlu Ergenekon ateşidir. Bu ateşin hiç sönmeden milletimizin istikbalini aydınlatması, Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nın önünü açması samimi dileğimdir. Deprem ve sel afetlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Çok geniş bir coğrafyada varlık mücadelesi veren aziz milletimin ve tüm soydaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyor, hepsine birden sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür temenni ediyorum. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu 'Yeni Gün'ün, barış, huzur ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, ayrıca yarın karşılayacağımız Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve Türk-İslam alemine mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.







