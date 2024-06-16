Bahçeli’den 'Cumhur İttifakı'nda ayrılık' iddialarına net cevap: Bizde çatlama olmaz kerpiç değil kayayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu.
Kabir ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bahçeli, Cumhur İttifakı hakkındaki ayrılık iddialarına cevap verdi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
- "Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yoluna devam etmektedir. Şimdi 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri yakınen takip etmektedir."
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1 hour ago