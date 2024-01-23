Bahçeli'den Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ'a tebrik telefonu

Cumhur İttifakı, yerel seçimlere kararlı bir şekilde hazırlanıyor. Önemli isimler, büyükşehirlerde aday gösterildi.
İzmir adayı Hamza Dağ
Bu isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde aday tanıtım programında açıkladığı Hamza Dağ, çalışmalarına hız kesmeden başladı.
Bahçeli arayarak tebrik etti
Öte yandan kendisine tebrik mesajları da iletildi.
Bir destek de ittifakta yer alan MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
Bahçeli, Hamza Dağ’ı arayarak tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.
Görüşmede, İzmir’i kazanacağız vurgusu da yapan Devlet Bahçeli, çalışmalarında destek mesajı verdi.
"Dağ’ın sıcaklığı Tunç’u eritip savuracaktır"
Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında da İzmir'e değinerek Tunç Soyer'e gönderme yaptı.