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Bahçeli'den hain saldırıya sert tepki: Hesabı mahşere bırakılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe Kilit bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, "Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır" dedi. Bahçeli, "Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:43 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:58 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe Kilit bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.


Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 16 kahraman kardeşimiz ise yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır.


Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye’ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.


'Canilerin barındığı her yer meşru hedeftir'

Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir.


Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir.


Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.


Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır."



Yüreğimize ateş düştü: Şehidin hayali Türkiye'yi yasa boğdu
Yüreğimize ateş düştü: Şehidin hayali Türkiye'yi yasa boğdu

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı şehit askerlerin isimlerini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şehitlerin isimlerinin Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin olduğu duyuruldu. Şehitlerimizin isimlerinin ardından memleketleri ve hikayeleri de ortaya çıktı. Şehitlerin hayalleri ve hikayeleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Askerlerin ailelerine şehadet haberi verilirken, evlerine Türk bayrağı asıldı.


#Devlet Bahçeli
#PKK
#terör
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