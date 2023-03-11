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Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bir an evvel seçimi yapıp ana sorunlara eğilmeliyiz diyen Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca seçimler için siyasi partilere hazine yardımının deprem bölgelerine aktarılması yönünde çağrıda bulundu. HDP'ye hazine yardımı kararına tepki gösteren Bahçeli, "Verdiği kararla yine safını belli eden AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur" dedi.

14:31 . 11/03/2023 Cumartesi
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Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.


Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bir defa şunu ifade etmeliyim ki; MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır. Bizim başarmamız demek mazlumların umudu demektir. Ülkemizin yükselişi demektir. Deprem nedeniyle 800 bin insanımız şehirlerden köylere taşındı. 2 aya kadar ilave 100 bin konteyner ev kurulumu yapılacak. 1 yıl içinde depreme dayanıklı konutların teslimi yapılacak. Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır. Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız. Seçimleri riske atmayacağız ve üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.


Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesinin HDP kararı ile ilgili konuştu: Türk milletinin mahkemesi değildir
Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesinin HDP kararı ile ilgili konuştu: Türk milletinin mahkemesi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldıran Anayasa Mahkemesine (AYM) sert çıktı. "Bu yürek burkan hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir." diyen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi, HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış açıktan tarafını belli etmiş güvenilirliğine de bir kez daha kendi eliyle darbe vurmuştur." ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli, "Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı AYM başkanı olursa biz bunu son derece doğal ve tutarlı bir tercih olarak kabul ederiz" ifadelerini kullandı.


"Siyasi partilere hazine yardımı deprem bölgelerine aktarılsın"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için siyasi partilere yapılan hazine yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Biz bu yardımdan vazgeçmeye varız.

HDP'ye hazine yardımı kararı

Teröristlere hazine yardımının kapılarını açan karar rezalettir. Verdiği kararla yine safını belli eden AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

#Devlet Bahçeli
#MHP
#seçim
1 hour ago
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Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur
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