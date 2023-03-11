Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur

Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
"Bir defa şunu ifade etmeliyim ki; MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır. Bizim başarmamız demek mazlumların umudu demektir. Ülkemizin yükselişi demektir. Deprem nedeniyle 800 bin insanımız şehirlerden köylere taşındı. 2 aya kadar ilave 100 bin konteyner ev kurulumu yapılacak. 1 yıl içinde depreme dayanıklı konutların teslimi yapılacak. Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır. Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız. Seçimleri riske atmayacağız ve üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.
"Siyasi partilere hazine yardımı deprem bölgelerine aktarılsın"
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için siyasi partilere yapılan hazine yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Biz bu yardımdan vazgeçmeye varız.
HDP'ye hazine yardımı kararı
Teröristlere hazine yardımının kapılarını açan karar rezalettir. Verdiği kararla yine safını belli eden AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur.
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