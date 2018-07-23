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POLİTİKA

Bahçeli, Meral Akşener'in istifasını değerlendirdi

Bahçeli: Koray Aydın'a büyük görev düşüyor 'Hanımefendiyi' mutlaka ikna etmeli

Devlet Bahçeli'den İyi Parti'nin kongre kararına ilk yorum geldi. Bahçeli, "Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor" dedi. Bahçeli ayrıca, Meral Akşener'i kast ederek "Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Lideri Bahçeli, İyi Parti'nin kongre kararını ve Akşener'in istifasını değerlendirdi.
MHP Lideri Bahçeli, İyi Parti'nin kongre kararını ve Akşener'in istifasını değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’nin Afyon’da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

"Öncelikle İP’in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor."

"Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor"

Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır."

Süleyman Soylu uyarmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerin ardından katıldığı bir programda Akşener'i çok iyi tanıdığını belirterek, "Bir şeyi 6-7 aydan fazla sürdüremez" şeklinde konuşmuştu. Süreç, Soylu'nun belirttiği gibi oldu ve Akşener geçtiğimiz gün partinini genel başkanlığından istifa etti.

Soylu'nun dediği çıktı: Akşener istifa etti!
OYNAT 00:31
Soylu'nun dediği çıktı: Akşener istifa etti!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meral Akşener hakkında söylediği, 'Bir şeyi 6-7 aydan fazla sürdüremez' sözleri haklı çıktı. Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
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