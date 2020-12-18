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Gündem Bahçeliden Kılıçdaroğluna yanıt Cumhur İttifakı devam edecek
POLİTİKA

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli Cumhur İttifakı'nı bozmak istiyor" iddiasına yanıt verdi. Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.

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