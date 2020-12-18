Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı devam edecek

AK Parti Milletvekili Turan: Bunlar Özal'a, Menderes'e de diktatör dedi. Mesele 'Erdoğan' değil

CHP'li Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek kullandığı 'diktatör' ifadesi sosyal medyada büyük tepki topladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Meclis'te yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak Özür Özel'i, 'Çok da ciddiye almayın. Müptezelin sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demesi bizim için şereftir' diyerek eleştirdi.