Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli Cumhur İttifakı'nı bozmak istiyor" iddiasına yanıt verdi. Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli Cumhur İttifakı'nı bozmak istiyor" iddiasına yanıt verdi. Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
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