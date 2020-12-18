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Gündem Bahçeliden Kılıçdaroğluna yanıt Cumhur İttifakı devam edecek
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Bahçeli'den muhalefeti yıkan açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini izlemek üzere Meclise gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

  • "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak."

Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi
OYNAT 00:49
Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi. Kılıçdaroğlu, bu konuda bağımsız edemeyeceğini ifade ederek, ''Bir ittifak yapmışsanız, bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz, yanlış yapmış olursunuz. Millet İttifakı liderleri olarak oturup önce şunu netleştirmeliyiz; tek bir adayla mı yola çıkacağız, her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak? Bunu netleştirmeden, 'ben cumhurbaşkanı adayı olacağım' derseniz, ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlamış kişi olursunuz.' dedi.
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