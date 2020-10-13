Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına yanıt: Seçim 2023'te adayımız Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli şöyle konuştu:
CHP Genel Başkanı'nın seçim istediği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin dolduruşuna girdi.
"KILIÇDAROĞLU, SANA BAKIP BAKIP ÜZÜLÜYORUM" Sayın Kılıçdaroğlu sen ki, KKTC'deki Kapalı Maraş bölgesine bile yabancısın. Sana bakıp bakıp üzülüyorum. Seçimi falan boşver. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut et de biraz kazan.
GÜNDEM
Art arda gaflara imza atan Kılıçdaroğlu hakkında 'demans' iddiası gündemde
"2023'TE ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN"
Her şeyin vakti var, beklemesini bil. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Seçim derdine düşme. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir.
MHP, seçimlerin zamanında yapılmasından, 2023 yılı Haziran ayında yapılmasında kararlıdır. Erken seçim boşuna nefes israfıdır. 2023'te adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Hatay yangını ile ilgili açıklama: Kimin çocukları oldukları meçhul
GÜNDEM
AK Partili Mehmet Muş'tan 'erken seçim' açıklaması: Erken seçim gündemimizde yok, seçim 2023 yılında olacak
OYNAT 01:39
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni deste' açıklaması: Her elde değişsin diyenler kumarbazlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisine karşı ortaya attığı 'Kağıt oynarken her oyunda yeni deste açacaksın' önerisiyle ilgili yeni bir çıkışta bulundu. KRT'de konuşan Kılıçdaroğlu, ''Her elde kağıt değişsin diyenler kumarbazlar. Piştiyi, maça kızını çok iyi oynarım. Genel başkan olana kadar arkadaşlarla toplanır oynardık akşamları'' diye konuştu.
OYNAT 02:42
Kılıçdaroğlu'na görüntüleri ortaya çıkan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan eğildi' iddiası soruldu: Öyle bir ruh hali var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Temim önünde eğildiği iddiası görüntülerle yalanlanması konusunda KRT'de katıldığı programda konuştu. 'Fotoğrafı görmüyor mu onlar?' sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, 'Öyle bir ruh hali var. Fotoğraftaki ruh hali bir vatandaş olarak beni rahatsız etti' ifadelerini kullandı.
OYNAT 00:28
Kapalı Maraş'ın açılması sorulan Kılıçdaroğlu: Hangi Maraş?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, KKTC halkına bir kısmı açılan Kapalı Maraş hakkındaki değerlendirmesi soruldu. 'Hangi Maraş?' şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu'na, KKTC'den bahsedildiğine yönelik sufle verildi.
OYNAT 00:29
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ekonomi politikası çağrısı: Karşılıksız para basın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı alınacak ekonomik tedbirlere dair hükümete çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkileyen krizden çıkış için Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması gerektiğini belirtti.
OYNAT 00:42
Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TTB'ye yaptığı ziyarette hükümetin koronavirüs tehdidi kapsamında aldığı tedbirleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuştu.