Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına yanıt: Seçim 2023'te adayımız Erdoğan

Kılıçdaroğlu'na görüntüleri ortaya çıkan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan eğildi' iddiası soruldu: Öyle bir ruh hali var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Temim önünde eğildiği iddiası görüntülerle yalanlanması konusunda KRT'de katıldığı programda konuştu. 'Fotoğrafı görmüyor mu onlar?' sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, 'Öyle bir ruh hali var. Fotoğraftaki ruh hali bir vatandaş olarak beni rahatsız etti' ifadelerini kullandı.