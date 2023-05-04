Bahçeli'den sandık çağrısı: CHP'ye verilecek her oy Mehmetçiğe atılmış bir kurşundur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde konuştu.





Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;





"Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Sandık demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar demokrasi düşmanıdır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her vatandaşıma çağrımdır. Mutlaka sandığa gidiniz, oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız aydınlık karanlığımızı karanlığa boğacaklar.





14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken kavşağıdır. Sıra aziz milletimdedir. Birlikte çok daha güçlüyüz, güzeliz. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız. Allah hepinizden razı olsun.





Kılıçdaroğlu'nun siyasi amacı egemenlik çıkarlarından vazgeçmiş bir Türkiye'dir. Kılıçdaroğlu'nun destekçileri HDP'dir, PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür.





Bugünkü CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağına dönmüştür.





CHP'ye verilecek her oy Mehmetçiğe atılmış bir kurşundur.





"Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller"

Hevesi kursağında kalacaktır. Hayalini kurduğu, karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu ve yanındakiler tarihin çöp sepetine atılacaktır. İHA'larımıza SİHA'larımıza KIZILEMA'ya KAAN'a TCG Anadolu'ya Hürkuş'a havayollarından demiryollarına hazımsız olanlara Türk milleti asla hoş görmez.





Diyorlar ki; 'Savaşa mı gidiyoruz.' Bu milli ve yerli savunma sanayii ürünlerinin niçin gösterildiğini, neden gündemde devamlı tutulduğunu soruyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil'dir, Brüksel'dir, Berlin'dir, Londra'dır, Washington'dur. Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller.











