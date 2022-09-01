Bahçeli'den seçim açıklaması: Biz hazırız adayımız Recep Tayyip Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısının ardından açıklama yapıyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"SOSYAL MEDYADA DENETİM ŞART"

"Hiç kimse yürüyüşümüzü engellemeyecektir. Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Milli güvenliğimiz sosyal medyada tahrip edilmemelidir.

Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Her şey gün gibi ortadadır. Artık saklanacak durumu kalmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik iddiaları sahte, adalet zihniyeti batıktır.

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Geçtiğimiz günlerde yaşanan sokak eyleminde görevini yapan polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP budur. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki: Sen affetsen ne yazar affetmesen ne yazar? Milliyetçi Hareket Partisi, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır."

"ZİLLET İTTİFAKI FİKRİ OLARAK DAĞILMIŞTIR"

MHP'nin sonuna kadar güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Zilletin diğer ortaklarının da esasen ve öz itibarıyla Kılıçdaroğlu'ndan bir farkı yoktur. Kumaş aynı kumaş, zihniyet aynı bozuk ve çarpık zihniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 lider aynı şeyleri söylüyoruz." sözünün ilk ve öncelikli muhatabının belli olduğunu aktaran Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Nitekim bu iddiasının doğru olup olmadığının tavzihi ve tefriki zillet ittifakının diğer beş ortağının sorumluluğu altındadır. Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylediklerinin ifadesine rağmen henüz Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meçhuldür, muammadır. Geçmişte denenmiş ve test edilmiş siyaset eskilerini tekraren gündeme getirip Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışmak zillet adına beyhude bir çırpınıştır. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan, birbirine sürekli çalım atan, kulisleri kaynatan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus aynı şeyleri söylemeleri değildir. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durdukları, üstelik ne anladıkları meselesidir. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır.

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Masa devrilmiş, altından CHP’nin kuklası olduğu aşikar olan 'Emek ve Özgürlük' isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. HDP'nin bu ittifaka eklemlenmesi taktik bir hamledir, zelil bir kurmacadır, sinsi bir kurnazlıktır. Emperyalizmin kumandası altına giren sol blokun kaçınılmaz bir durum muhasebesi yapması da tutarlılık gereğidir. Geçmişte 6'ncı filoya taş atanlar, bugün 6'ncı filonun güvertesinde, kanlı emellerinin çevresinde ele ele tutuşmuşlar, açıkça emperyalizmin koçbaşlığına tamam demişlerdir."

"MAVİ VATANDAKİ BEKA MÜCADELESİ CHP'NİN UMURUNDA DEĞİL"

Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. Mavi Vatan'daki beka mücadelesi CHP'nin umurunda değildir. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sahnelemektedir. S-300 hava savunma sisteminin F-16'larımıza radar kilidi atması karşılıksız bırakılmaması gereken bir haydutluk örneğidir.

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"SEÇİME HAZIRIZ, ADAYIMIZ ERDOĞAN"

MHP 2023 seçimlerine hazırdır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Altılı ganyan ne yapacak bilmiyoruz. Bizim adayımız belli, kararımız net.

('Seçim erkene alınacak' iddiaları) Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım.