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Bahçelievler'de doğal gaz patlamasının yaşandığı apartman yıkıldı

İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binada meydana geelen doğal gaz patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü apartmanın yıkımı başladı. Yıkım anı dron ile görüntülendi.

13:41 . 12/10/2023 Perşembe
DHA
Bahçelievler

Bahçelievler

Bahçelievler'de 28 Eylül'de meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Belediyenin aldığı kararla boşaltılan binadan karot örneği alınmıştı.


Bahçelievler Belediyesi'nin aldığı karot örneklerinin incelemesinin ardından binanın yıkımına karar verildi.

Ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra, saat 11.30 sıralarında iş makinaları ile yıkıma başladı. 

Zabıta ekipleri, yıkım sırasında megafonlardan vatandaşları binanın olduğu alana yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. 




#Bahçelievler
#İstanbul
#doğalgaz
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