Bahçelievler'de doğal gaz patlamasının yaşandığı apartman yıkıldı

İstanbul, Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı, üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlama anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.