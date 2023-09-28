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Şirinevler'deki patlama anı kamerada: Ölü ve yaralılar var

İstanbul, Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı, iki kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi. Patlama anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

15:17 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şirinevler'de patlama

Şirinevler'de patlama

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken belediye ve AFAD ekipleri de binada çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar çevredeki araçların üstüne düşerken çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

Patlama anı kamerada

Bahçelievler Şirinevler 7’inci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor.




Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Çok şiddetli bir patlama sesi duydum


Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Bahadır, bir televizyona canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.


Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.


Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler." diye konuştu.


Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan insanların tahliye edildiğini kaydetti.



İstanbul Valiliği: Patlamanın sebebi doğalgaz sıkışması

Patlama sonrası bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada "İstanbul'un Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada iki kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bina tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Bahçelievler’de meydana gelen, iki kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin ise yaralandığı doğal gaz patlamasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Vali Gül incelemelerde bulundu

Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül
"Patlama doğal gaz kaynaklı. 2 kişi öldü birii ağır beş kişi yaralandı."
bilgisini paylaştı.


#istanbul
#şirinevler
#patlama
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