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İstanbul'da doğalgaz patlamasıyla ilgili 'pes' dedirten iddia: 4 gün önceden belliymiş

Bahçelievler’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı doğal gaz patlamasının ardından 45 yıllık binadan karot örneği alındı. Çevredeki bazı vatandaşlar ise 4 gün önce gaz kokusu aldıklarını söyledi.

14:40 . 29/09/2023 Cuma
IHA
Şirinevler

Şirinevler

Bahçelievler'in Şirinevler semtinde dün 6 katlı binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ekipler, tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadaki birkaç farklı kolondan karot örneği aldı. Raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Gaz kokusu iddiası

Doğalgaz patlaması olmadan önce çevredeki vatandaşlar ise sokakta ara ara gaz kokusunun geldiğini iddia etti.

"Keşke seni dinleseydik dediler"

Patlamanın yaşandığı binanın yakınında oturan Rabia Bölükbaşı, “Bizim evde hasar var, camlar da kırılmış. Camlar hasar görmüş, kapanmıyor. Binadakileri tanıyordum. Vefat edenleri göremedim. Dünkü patlamanın korkusuyla beni de hastaneye kaldırdılar. Ben o saatlerde evdeydim. Çocuklar evde yoktu. Geçen çarşamba günü de gaz kokuyordu. Birkaç komşuya dedim gaz kokuyor. Dün patlama olduktan sonra keşke seni dinleseydik dediler" ifadelerini kullandı.



#Bahçelievler
#doğalgaz
#patlama
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