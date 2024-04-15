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Bahçeli'nin yeni 'A Takımı' belli oluyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) MYK ilk kez bugün toplanıyor. Toplantıda 11'ince kez güven tazeleyerek Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'nin "yeni A Takımı" belirlenecek.

10:27 - 15/04/2024 Pazartesi
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün yapacak.


Yeni 'A Takımını' belirleyecek


MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplanacak. 17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirleyecek.


15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşılacak. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.




#Devlet Bahçeli
#myk
#Bahçeli
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